شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان خالد أنور يعلن وفاة جده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان خالد أنور عن وفاة جده عبر "استوري" حسابه على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام" حيث قال: "جدى والد أمى في ذمة الله، البقاء لله".



خالد انور يعلن وفاة جده

في جانب آخر يعرض للفنان خالد أنور في السينما حاليًا، فيلم "بضع ساعات في يوم ما" والتى تدور أحداثه حول حياة مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة ولكن هناك رابطاً يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.

ويشهد الفيلم قصص حب ثنائية خلال الأحداث أبرزها، قصة رومانسية بين هشام ماجد وهنا الزاهد، وقصة أخرى أيضًا تجمع أحمد السعدنى ومى عمر، وكذلك قصة حب تجمع أسماء جلال ومحمد الشنوبى، وذلك وسط أجواء هادئة جذابة، ليحافظ العمل على تواجد الأفلام الرومانسية وانتشارها خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا هذا العام.

فيلم "بضع ساعات في يوم ما" من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي، ويأتي من بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.