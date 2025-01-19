شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبي عن هنا الزاهد: موهوبة جدًا وبينا كيميا من فترة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد الشرنوبي عن كواليس تعاونه مع هنا الزاهد في مسلسل إقامة جبرية الذى يعرض حاليًا على منصة watch it بقوله: "اشتغلت أنا وهنا الزاهد من 10 سنين تقريبًا ومن وقتها بقينا أصحاب ثم اشتغلنا في "حلوة الدنيا سكر" واتقابلنا في فيلم "بضع ساعات يوم ما" قبل مسلسل إقامة جبرية.

وأضاف الشرنوبى خلال تصريحات لبرنامج "الراديو بيضحك" على إذاعة 90.90 حول سعادته هنا الزاهد بقوله: "بينا كيميا وهي ممثلة موهوبة وشاطرة جدًا وده بيظهر مع كل مشهد بتظهر فيه بمسلسل "إقامة جبرية".

مسلسل إقامة جبرية يعد أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقى، حازم ايهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.

يذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حالياً فيلم بضع ساعات في يوم ما" وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.

كما تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم الشاطر الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى لعرضه فى دور العرض خلال عام 2025، بالإضافة إلى انتظارها طرح فيلم "رى ستارت" مع تامر حسنى، فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025.