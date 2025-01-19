شكرا لقرائتكم خبر عن أولاد المخرج ديفيد لينش يحييون ذكراه بجلسة تأمل جماعي عالمي غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل غدًا ذكرى ميلاد المخرج العالمى الراحل ديفيد لينش الذى رحل عن عالمنا منذ خمسة أيام، وبالتحديد يوم 15 يناير الجارى، حيث إنه من مواليد 20 يناير عام 1946، بـ ميسولا، مونتانا، الولايات المتحدة.

ولتكريم حياة والدهم المخرج العالمى ديفيد لينش، الذي توفي عن عمر يناهز 78 عامًا، ستستضيف جينيفر وأوستن ورايلي ولولا لينش "تأملًا جماعيًا عالميًا" اليوم، والذي يصادف عيد ميلاده الـ 79.

وأعلن أولاد لينش عن الأمر في بيان قائلين:"ديفيد لينش، والدنا الحبيب، كان بمثابة نور هادٍ للإبداع والحب والسلام، في يوم الاثنين، 20 يناير، الذى يصادف عيد ميلاده الـ 79، ندعوكم جميعًا للانضمام إلينا في تأمل جماعي عالمي في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ لمدة 10 دقائق، دعونا نجتمع معًا، أينما كنا، لتكريم إرثه من خلال نشر السلام والحب في جميع أنحاء العالم، ويرجى استغلال هذا الوقت للتأمل والتأمل وإرسال الرسائل الإيجابية إلى الكون، شكرًا لكونك جزءًا من هذا الاحتفال بحياته، مع حبنا جينيفر وأوستن ورايلي ولولا لينش".



ديفيد لينش وأولاده

وكانت قد أعلنت عائلة المخرج والممثل العالمي ديفيد لينش، رحيله عن عالمناً بتغريدة نشرتها عبر حسابه الشخصي بموقع إكس، لتعلن فيها رحيله صباح يوم الخميس الماضى عن عمر يناهز 78 عاما، تاركاً أرشيفا كبيرا فى عالم السينما والدراما والإخراج.

وكتبت عائلة لينش عبر إكس: "ببالغ الأسف، نعلن نحن أسرته، وفاة الفنان ديفيد لينش، ونود أن نحظى ببعض الخصوصية في هذا الوقت، لقد أصبح العالم الآن في حالة من الفراغ الشديد بعد رحيله عنا".