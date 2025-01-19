شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس ديكور الاختيار في بودكاست "الشغلانة": كل تفاصيل المسلسل طبق الأصل من الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مصمم المناظر السينمائية أحمد فايز عن تفاصيل وعملية بناء ديكور مسلسل الاختيار وصعوبة تنفيذ العمل، خلال حلوله ضيفًا فى الحلقة الثالثة من بودكاست "الشغلانة"، الذى يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء في التاسعة مساءً عبر صفحات الخليج 365 المختلفة.

وقال فايز خلال لقائه في بودكاست "الشغلانة": "أصعب حاجة في بناء ديكور مسلسل الاختيار هي أنك تكون أمين في أنه تطلع الصورة زي الحقيقة بالضبط، والأحداث التى كانت بتطلع كلها، خصوصًا أنها كانت قريبة بس كواليسها ناس كتير مشافتهاش، كان نفسي أطلع الأمن الوطني زي الحقيقة وكذلك الكتائب الحقيقة، المسلسل ضم قوات من الجيش والمخابرات وأفرع كثيرة، كان فكرتي كلها إن إزاى تشوف أني مش ضاحك عليك في حاجة، بحيث المشاهد ميقلش بص أهم ضاحكين علينا أهو وهي في الحقيقة عكس كده، كان مهم جدًا نطلعها زي الحقيقة".

وأضاف مصمم المناظر السينمائية خلال لقائه: "لما روحت ديكور الأمن الوطني، عملت الحقيقي وكذلك الحربية بدون ما أي باب يتغير، وكذلك غرف التحقيق والسجون، كلها طبق الأصل من الحقيقة، حتي الكمائن الى تم ضربها كنت ادقق في ادق التفاصيل، على سبيل المثال كان هناك الواح طاقة شمسية في كمين الفرارة اصرينا على اضافتها على سطح الكمين، وكنا نعاني جدا من ان الصور شحيحة لأنها مناطق عسكرية ومكانتش متصورة".

أحمد فايز تخرج فى المعهد العالي للسينما قسم هندسة المناظر - عام 2007، من أبرز أعماله فيلم "علي معزة وإبراهيم"، وفيلم "ورد مسموم"، وفيلم موسى، وفيلم 122، وفيلم كازابلانكا، ومسلسل الحشاشين، وجودر، ومسلسل مجنونة بيك، ومسلسل الاختيار، وكلبش، ومسلسل ستات بيت المعادي.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج.