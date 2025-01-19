شكرا لقرائتكم خبر عن المسلماني يوجه الشكر للشركة المتحدة على دورها فى تطوير القناتين الأولى والفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الكاتب أحمد المسلماني ، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، طارق نور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة ، وجرى الحديث حول واقع ومستقبل الإعلام المصري وآفاق تطويره علي صعيد الشكل والمضمون.

شهد اللقاء الاتفاق علي عودة القناة الأولي والفضائية إلي التليفزيون المصري ، وقام المسلماني بتوجيه الشكر للشركة المتحدة علي دورها الكبير في تطوير القناة الأولي ، قبل عودتها إلي ماسبيرو.

وأضاف المسلماني : إن عودة القناة الأولي والفضائية إلي التليفزيون المصري من جديد ، بعد الجهد الكبير الذي بذلته الشركة المتحدة في مشروع الـتطوير ورفع الكفاءة ، يضاعف المسؤولية المهنية علي عاتق أبناء ماسبيرو ، الذين عليهم أن يواصلو العمل بكل تفان وإخلاص .. من أجل المزيد من قوة وحضور التليفزيون المصري.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : نحن حريصون علي تقوية العلاقات المتميزة بين ماسبيرو والشركة المتحدة التي نتمني لها كل التوفيق، وسنظل نعمل في العديد من مجالات التعاون المختلفة بيننا.

يذكر أن فريقي عمل الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة قد شرعا في إجراءات عودة القناة الأولي والفضائية إلي التليفزيون المصري.