شكرا لقرائتكم خبر عن كان بيشع من وجهه نور.. شمس البارودي في رسالة مؤثرة لحسن يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة القديرة شمس البارودي، على توجيه رسالة مؤثرة للنجم الكبير الراحل حسن يوسف، الذي رحل منذ شهرين عن عالمنا، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك: "حبيبي تلوت له ياسين وتبارك ناظره إليه فأنا حافظه لمعظم كتاب الله رقيته وظللت أردد له الشهادة أذكره حبيبي عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إنشاء الله آمنين أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ظللت أرددها وأنا احتضن رأسه ويده وأقول مش حتأخر عليك يا حبيبي".

وأضافت في المنشور قائلة: "أنت أكرم الرجال لكل من حولك وربي أكرم منك ياحبيبي سيكرمك بعلو كرمك، الحمد لله كان يشع من وجهه نور ورضا وسكينة وهدوء طيب الله ثراه الطيب الحنون كنت أشعر أنى أجلس علي عرش الدنيا بوجوده معى بعطائه واهتمامه وحبه الذي لم ينفد ولو لحظة على مر سنين حبنا ️معا مر شهرين وعشرون يومًا كأنهم دهر افتقدك".



بوست شمس البارودي

ولد حسن يوسف في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس بكلية تجارة عام 1955، وبعدها عمل مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية، وفي المسرح القومي اكتشفه الفنان (حسين رياض) وقدمه كوجه جديد بفيلم (أنا حرة) بطولة لبنى عبد العزيز عام 1959 ولعب دور ابن عمتها.

وفى فيديو نادر للنجم الراحل حسن يوسف، قال: "احترفت التمثيل مبكرا وأنا في سنة تانية بمعهد فنون مسرحية وقبل ما اتخرج كنت عضو في المسرح القومى منتسب حتى أحصل على الدبلوم وأتعين وفى نفس الوقت شاركت في فيلم أنا حرة والمخرج صلاح أبو سيف اكتشفنى وأنا على مسرح الأوبرا أقدم إحدى المسرحيات على المسرح القومى، لذلك احترفت التمثيل مبكرا وقدمت العديد من الأفلام والمسرحيات".