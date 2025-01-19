شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والد ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت منذ قليل جنازة، والد النجمة ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوى، وشارك في تشييع الجثمان كل من المنتج تامر مرسى رئيس مجلس إدارة شركة سينرجي والنجم أحمد العوضى والسيناريست عمرو محمود ياسين، وظهرت ياسمين عبد العزيز متماسكة بعد الجنازة.



تشييع جثمان والد ياسمين عبد العزيز



تشييع جثمان والد ياسمين عبدالعزيز



جثمان والد ياسمين عبد العزيز

وأعلنت ياسمين خبر وفاة والدها، أمس السبت من خلال حسابها على: "إنستجرام" حيث علقت قائلة: "توفي إلى رحمة الله أبويا البقاء لله".

يذكر أن النجمة ياسمين عبد العزيز تستعد لخوض سباق رمضان 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين

ياسمين عبد العزيز تعود في "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققاً نجاحاً سوياً خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين أخرجهما مصطفى فكرى.