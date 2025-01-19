شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضي يصل مسجد المشير للمشاركة في تشييع جثمان والد ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم أحمد العوضى، إلى مسجد المشير طنطاوى لمساندة النجمة ياسمين عبد العزيز ولأداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر، كما وصل أيضًا المنتج تامر مرسى رئيس مجلس إدارة شركة سينرجي والسيناريست عمرو محمود ياسين للمشاركة فى صلاة الجنازة.

وأعلنت ياسمين خبر وفاة والدها، أمس السبت من خلال حسابها على: "إنستجرام" حيث علقت قائلة: "توفي إلى رحمة الله أبويا البقاء لله".

يذكر أن النجمة ياسمين عبد العزيز تستعد لخوض سباق رمضان 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين.

ياسمين عبد العزيز تعود في "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققاً نجاحاً سوياً خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين أخرجهما مصطفى فكرى.