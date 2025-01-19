شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تصل مسجد المشير برفقة جثمان والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت النجمة ياسمين عبد العزيز برفقة جثمان والدها إلى مسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر، وحرص السيناريست عمرو محمود ياسين على مساندة ياسمين فى محنتها.

وأعلنت ياسمين خبر وفاة والدها، أمس السبت من خلال حسابها على: "إنستجرام" حيث علقت قائلة: "توفي إلى رحمة الله ابويا البقاء لله".

يذكر أن النجمة ياسمين عبد العزيز تستعد لخوض سباق رمضان 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين.

ياسمين عبد العزيز تعود في "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققاً نجاحاً سوياً خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين أخرجهما مصطفى فكرى.