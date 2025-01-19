نشوى مصطفى ترد مجددًا على انتقادات العمل بعد وفاة زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال الفنانة نشوى مصطفى تتلقى انتقادات حادة من جمهورها بسبب نزولها إلى العمل في فترة العدة بعد وفاة زوجها بأيام قليلة.

ورغم ردها أكثر من مرة على تلك الانتقادات إلا أن نشوى تحرص دائماً خلال برنامجها “بنت البلد” الذي تقدمه عبر قناة cbc سفرة، على الرد على هذه الانتقادات مؤكدة أنها ملتزمة بعملها بسبب الشروط الجزائية.

قالت نشوى: “الناس بس مش فاهمين إن في حاجة اسمها شروط جزائية في العقود أنا مش هقدر أتسجن وأنا في السن دا لو ملتزمتش بعقودي يعني، في شروط جزائية بالملايين معنديش إمكانية إن أنا أدفعها فأنا مضطرة أنزل لأن دي تعاقدات”.

كما ردت نشوى على من ينتقد ظهورها وهي تضع مكياج قائلة: “الناس اللي بتقول إنتي حاطة مكياج وإنتي زوجك متوفى، التصوير له شروط وأسس والإضاءة دي ليها أسس في تلوين البشرة، دا مش تجميل علشان أعجب حضراتكم في خبير إضاءة وخبير تصوير وخبير مكياج هما المسئولين عن أي ضيف بدليل إن في رجال لما يقعدوا قدام الكاميرا لازم يحطوا فونديشن مش تجميل دا علشان الإضاءة، وأنا مش مضطرة أبرر ربنا العالم”.

كانت نشوى مصطفى قد أكدت في تصريح سابق لها أنها أخذت رأي العلماء قبل أن تعود لعملها قائلة: “أنا سألت الأفاضل أصحاب العلم في فكرة إني أنزل أشتغل لأن أنا مرتبطة بتعاقدات ومرتبطة بأشياء أخرى شخصية مينفعش أتسول أو أستلف، يعني الحمد لله مستورة جدًا بفضل زوجي ولكن أنا مرتبطة بمصالح ناس مقدرش أضر فيها”.