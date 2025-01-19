مقلب طريف.. رامز جلال يفاجئ جمهور Joy Awards

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجئ الفنان رامز جلال متابعي حفل Joy Awards بفقرة تشبه الكاميرا الخفية قدمها على الهواء مباشرة، بعدما تنكر في دور موسيقي هندي.

ظهر رامز جلال على المسرح متخفيًا لتقديم جائزة أفضل شخصية فنية موسيقية، وظهر بشعر وذقن بيضاء، ويرتدي ملابس هندية، وقدمه وسام بريدي باسم الموسيقار كومار شوكت خان، وغنى بالفعل أغنية طويلة، وبعدها خلع الذقن والشعر ليكشف عن وجهه وسط دهشة الحضور.

من ناحية أخرى، تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات تخص برنامج رامز الجديد للمقالب والمقرر أن يخوض به سباق رمضان القادم، حيث كشفت مصادر من داخل البرنامج عن فكرة وتفاصيل المقلب الذى سيقدمه هذا العام، والتي تحمل مفاجآت جديدة للجمهور.

وكشفت المصادر أن برنامج رامز سوف يحمل هذا العام اسم “رامز قصر الموت” وهو الاسم المتداول بكثرة في وسائل التواصل الاجتماعي.

كما كشفت التسريبات عن مشاركة النجمة اللبنانية نوال الزغبي في تقديم البرنامج، والذي يستضيف عددًا من النجوم في البرنامج ومنهم محمد رمضان، إمام عاشور، محمد الشناوي، مروان عطية، وسام أبو علي، بالإضافة الى مفاجأة كبرى حيث يستضيف رامز، مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي.

وتأتى مشاركة نوال الزغبي في البرنامج، بحيث تستضيف الضيوف كأنها هي مقدمة البرنامج، ويظهر رامز جلال في اللوك الجديد له خلال حلقة البرنامج ويبدأ المقلب الذى سيقدمه.

يُذكر أن برنامج رامز جلال، الذي قدمه في رمضان الماضي حمل اسم “رامز جاب من الآخر” واستضاف خلاله عددًا من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، آيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.