بعد سنوات من الخصام.. سمية الخشاب تتصالح مع نجمة شهيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهد حفل JOY AWARDS، الذي أقيم مساء أمس بالعاصمة السعودية الرياض، الصلح بين الفنانتين ريم البارودي وسمية الخشاب، بعد سنوات من القطيعة والخصام والتراشق بالتصريحات في البرامج.

ظهرت ريم وسمية في الحفل وقد بدت العلاقة بينهما مختلفة تمامًا عن السنوات الماضية، حيث ظهرتا معاً في الحفل، مما يشير الى حدوث تصالح بينهما، بعد سنوات طويلة من الخلافات التي كانت قد نشأت إثر زواج سمية الخشاب من المطرب أحمد سعد، تلك الخلافات التي أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الفني والإعلامي.

يُذكر أن سمية الخشاب تشارك في السباق الرمضاني لعام 2025، للمرة الأولى بمسلسل سعودي بعنوان “أم أربعة وأربعين”.

كشفت سمية عن أسباب قبولها الدور قائلة: “الشخصية مختلفة وأول مرة أعملها، وسعيدة بالتجربة كلها، لأن قصة العمل مختلفة، والحمد لله عندي جمهور كبير بالخليج والدول العربية، وزملائي الفنانين في كل بلد بيحبوني جداً وفرحانين بوجودي بالمسلسل، لأنه بيضم ممثلين من الدول العربية”. وأضافت: “العمل بيضم فنانين من كل أنحاء العالم العربي، والشغل مع المخرج مثني الصبح والمؤلفة هبي مشاري ممتع جداً”، متمنيةً أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور عند عرضه.

مسلسل “أم أربعة وأربعين” يدور في إطار درامي اجتماعي، وهو من تأليف هبة مشاري، وإخراج السعودي مثني الصبح، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، أبرزهم: سمية الخشاب، جومانا مراد، وميس قمر، وهدى الخطيب.