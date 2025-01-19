بيومي فؤاد يكشف أمنيته في JOY AWARDS

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حضوره حفل افتتاح مهرجان JOY AWARDS، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، كشف الفنان بيومي فؤاد عن الأمنية التي يتمنى أن تتحقق الفترة المقبلة، كما تحدث عن رأيه في الجمهور السعودي.

قال بيومي: “الجمهور السعودي بيفهم ضحك كويس جدًا، وأهلنا وكأني في مصر، فاهمين كل الإفيهات بتاعتنا، وفي كل عرض مسرحي بكون مش عايزه يخلص”، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير نظراً لعفويته وتلقائيته في الحديث عن حب الجمهور العربي.

تابع: “مينفعش آجي السعودية إلا لما آكل الكبسة، وبحب المدينة المنورة، وأتمنى أكمل بقية حياتي في المدينة المنورة، بفضل الروحانيات العظيمة اللي هناك”.

أضاف فؤاد: “لم أرشح أحدًا في جوائز حفل جوي أوورد، ولم أصوت لأي فنان، وأتمنى التوفيق للجميع”.

يشارك في الحفل خلال نسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، الى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

ومن المنتظر أن يكرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024.