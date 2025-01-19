شكرا لقرائتكم خبر عن هنري كافيل وحبيبته يستقلبان طفلهما الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل النجم العالمى هنري كافيل وحبيبته ناتالي فيسكوسو طفلهما الأول، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "people"، لم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك اسم الطفل أو جنسه أو تاريخ ميلاده.

حيث تُظهر الصور التي نشرتها صحيفة The Daily Mail، كافيل وفيسكوسو وهما يدفعان عربة أطفال في أستراليا.



هنري كافيل وحبيبته وطفلهما

وكان قد أعلن الممثل العالمى هنري كافيل أنه وحبيبته ينتظران طفلهما الأول، حيث أكد نجم سوبرمان الخبر في العرض الأول لفيلمه الجديد The Ministry Of Ungentlemanly Warfare.

وفي حديثه لبرنامج Access Hollywood، قال كافيل: "أنا متحمس جدًا لذلك، أنا وناتالي متحمسان للغاية".

شريكة كافيل هى ناتالي فيسكوسو، نائب رئيس شركة Vertigo Entertainment، شركة إنتاج أفلام الرعب It وFive Nights At Freddy’s.