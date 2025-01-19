شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد سيف خرج عن النص فساهم في شهرة يوسف عيد.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة الفنان وحيد سيف، اليوم الأحد 19 يناير، والذى يعد أحد أشهر نجوم الكوميديا الذين استطاعوا رسم البسمة على وجوه محبيه من خلال الأعمال التى قدمها فى مشواره الفنى سواء فى السينما أو الدراما أو المسرح، وتميز بخفة دمه وتلقائية أدائه فى الأدوار، فكان له بصمة كبيرة في الفن المصري ووضع اسمه ضمن أهم الكوميديانات في مصر والعامل العربى.

كان الفنان وحيد سيف يمتلك قدرة على الارتجال والخروج عن النص فى مسرحياته منها "شارع محمد على، عسل وسكر وربنا يخلى جمعه"، وكان لهذا الخروج عن النص فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في شهرة الفنان الراحل يوسف عيد، ففي أحد املشاهد في مسرحية "شارع محمد علي"عندما خرج وحيد سيف عن النص ووجه حديثه للفنان يوسف عيد بعد حصوله على تصفيق من الجمهور قائلا، "إنت جايب حد معاك.. ولا جايب قرايبك.. أول مرة من 4 سنين حد يعبرك ويصقف لك.. طيب أنت قاطع لحد تذاكر".

وأكمل وحيد سيف حديثه خلال نفس المشهد: "أنا زعلان عشان انت بتمثل من سنة 67 ومشتهرتش.. ده لو حمار كان اتشهر والله"، لينال عاصفة من التصفيق من الجمهور الحاضر ليقوم الفنان المنتصر بالله بتوجيه كلامه لوحيد سيف قائلاً: "عجبك كده أهو اشتهر"، وهو المشهد الذى تسبب فى شهرة يوسف عيد كما صرح بذلك من قبل.

لم يقتصر تميز لفنان وحيد سيف في المسرح فقط، ولكن له العديد من الأدوار الناجحة فى السينما منها، "وبالوالدين إحسانا" و"المذنبون" و"ليلية بكى فيها القمر" و"امرأة ضلت الطريق" و"المرأة الحديدية" و"رمضان فوق البركان" و"المتسول" و "الكرنك" و"الحفيد" وغيرها من الأفلام التى وصل رصيده فيها لأكثر من 100 فيلم .

وحيد سيف حاصل على ليسانس آداب قسم تاريخ من جامعة الإسكندرية، وأثناء دراسته بالجامعة انضم إلى الفرقة التمثيلية بالإسكندرية، حيث شارك فى العديد من المسرحيات أهمها شكسبير، حسن ومرقص وكوهين، ومع مسرح الريحانى قدم مسرحية "إنهم يدخلون الجنة" وعندما أتى إلى القاهرة عام 1968، ثم كانت بدايته السينمائية عام 1971 من خلال فيلم (زوجتى والكلب)، حيث اشتهر بعد ذلك ليشارك فى عشرات الأعمال فى السينما والمسرح وأيضًا التليفزيون وقد توفى فى يناير 2013 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 73 عامًا.