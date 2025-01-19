شكرا لقرائتكم خبر عن 27 ألبوما اخترقت الوجدان دون استئذان.. حصاد نجومية أنغام في عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة أنغام بعيد ميلادها اليوم الأحد الموافق 19 يناير، خاصة أنها نجمة من بداية حياتها الفنية وهى تتربع داخل قلوب الجماهير في كل مكان، وتمتلك أنغام الصوت الرقيق الرومانسى الطربى المميز لذلك أصبحت تمتلك قلوب الملايين.

نجحت أنغام في تقديم ما يقرب من 27 ألبوم غنائى مثلما نجحت فى أن تختار محتوى لا يخلو من المعانى والمشاعر والأحساسيس الفياضة التى اخترقت بهم الوجدان دون استئذان.

بدأت مشوارها فى1987 بعد طرحت أول ألبوماتها بعنوان "الركن البعيد الهادئ"، ولاقت نجاحات هائلة على الصعيدين العربى والخليجى.

فطوال ثلاثة عقود، أبدعت أنغام فى تقديم عديد من الألبومات الخليجية والعربية التى أثرت الساحة الفنية فى الوطن العربى ولها تجربة تمثيل من قبل فى مسلسل "غمضة" مع داليا البحيرى، وكان لها تجربة أخرى على خشبة المسرح مع المطرب علي الحجار عندما أعادا عام 1999 تقديم مسرحية "رصاصة فى القلب".



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