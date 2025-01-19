Con Te Partirò لأندريا بوتشيلي.. عندما تمتزج الكلمات الإيطالية بالموسيقى الشرقية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 11:53 صباحاً - لحظات فنية إبداعية يشهدها نجوم الفن ونجوم العالم في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025، ويستمتع بها الجمهور عبر شاشات التلفزيون، ليس فقط لتوافد النجوم على السجادة الخزامية وتوزيع الجوائز، بل والتكريمات أيضاً وتذكر الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا، تاركين بصمة تخلد ذكراهم بأعمالهم الباقية.

تكريم الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن على صوت أندريا بوتشيلي

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رحل عن عالمنا الأمير بدر بن عبد المحسن تاركاً مجموعة هائلة من أعماله التي لا تزال محفورة في آذان ووجدان الجمهور والفنانين، ومع توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards، تم توجيه جائزة صناع الترفيه الألماسية للأمير الشاعر الراحل بدر بن عبد المحسن، والتي أعلن عنها معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

وتكريماً للأمير الراحل، اعتلى الفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي، لغناء أغنيته الشهيرة Con Te Partirò/ Time To Say Goodbye، التي لاقت استحساناً كبيراً لدى الجمهور، لا سيما وأنه غناها على النغمات الشرقية للأوركسترا الحاضرة في الحفل.

وبعد انتهائه من غناء مقطوعته الشهيرة، قام بالعزف على البيانو في وجود المطرب محمد عبده، وهو يغني أجمل أغانيه، ليمتزج الصوت العربي الأصيل بالصوت الأوبرالي، ثم يعود بوتشيلي لغناء مقطع صغير من Con Te Partirò، اختتم بها هذه الفقرة المذهلة.

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تكريم أندريا بوتشيلي

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خلال الحفل، انضم أندريا بوتشيلي لقائمة كبيرة من النجوم، وكان أيضاً بين المكرمين في الحفل، حيث حصل على جائزة إنجاز مدى الحياة، وسلَّمه الجائزة الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وحصل على الجائزة أيضاً مورغان فريمان وسلمها له أنتوني هوبكنز، كما حصل على جائزة صناع الترفيه الفخرية غاي ريتشي، حصل هريثيك روشان على جائزة صناع الترفيه الفخرية، حصل الأستاذ عبدالله المحيسن على جائزة الإنجاز مدى الحياة، وغيرهم المزيد.

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