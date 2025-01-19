ياسمين عبد العزيز تلغي عزاء والدها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 11:53 صباحاً - أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن إلغاء عزاء والدها الراحل، الذي كان مقرراً له يوم الاثنين المقبل في مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر. ووفقاً لما نشرته "ياسمين" عبر خاصية "الاستوري" التابع لحسابها الرسمي على "إنستغرام"، فإنها سوف تكتفي فقط بتلقي العزاء عند المقابر عقب تشيع جثمان والدها، وجاء منشورها كالتالي: "تم إلغاء العزاء الذي كان مقرراً يوم الاثنين بمسجد الشرطة والاكتفاء بتلقي العزاء عند المقابر"

وأضافت "تُقام مراسم الجنازة والصلاة على الفقيد كما هو محدداً غداً، بمسجد المشير طنطاوي بعد صلاة الظهر، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ونشكر الجميع على مشاعرهم النبيلة".

سكرين شوت من خاصية الاستوري التابعة لحساب ياسمين عبد العزيز على انستغرام

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المشاهير ينعون والد ياسمين عبدالعزيز

تفاعل عددٌ كبير من النجوم مع منشور ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على "إنستغرام "، الذي أعلنت من خلاله عن وفاة والدها، بمجموعة كبيرة من التعليقات، من بينهم: النجم تامر حسني الذي تضامن مع ياسمين في حزنها؛ قائلاً: "الله يرحمه ويحسن إليه، ربنا يصبر قلبك يا ياسمين. راح عند اللي أحن من الدنيا كلها عليه. نسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة".

وعلى غرار "تامر"، حرص أيضاً عددٌ من المشاهير على نعي والد الفنانة ياسمين عبد العزيز، من بينهم: الفنانة نادية الجندي التي علّقت قائلة: "البقاء لله حبيبتي، ربنا يرحمه يا رب ويصبرك". والفنانة حنان مطاوع علّقت هي الأخرى قائلة: "البقاء لله حبيبتي، ربنا يرحمه ويصبّر قلبك".

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ياسمين عبدالعزيز تشارك في موسم دراما رمضان 2025

يُذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز لاتزال تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي تخوض به موسم دراما رمضان المنتظَر، والذي تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، ويضم عدداً من النجوم، وهم: كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا.

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