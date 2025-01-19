تامر حسني يقدم نيللي كريم بشكل جديد في Joy Awards 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 11:53 صباحاً - أُسدل الستار مساء أمس السبت على فعاليات النسخة الخامسة لحفل توزيع الجوائز Joy Awards 2025 بالعاصمة السعودية الرياض وذلك وسط أجواء ساحرة تخللتها العديد من اللحظات السعيدة والفقرات المميزة، أبرزها الفقرة الاستعراضية التي قدمها النجم تامر حسني مع النجمة نيللي كريم على مسرح الحفل، وذلك على أنغام إحدى أغانيه الشهيرة، وهي "يابنت الإيه".

تامر حسني ونيللي كريم بشكل مختلف

وعلى طريقة حب "روميو وجولييت" ظهر تامر حسني وهو يتغزل بكلمات الأغنية -التي شهدت توزيعاً موسيقياً مختلفاً- في نيللي كريم وهي بإحدى العربات الخشبية التي تعود لحقبة زمنية قديمة، عقب ذلك التقت به وهي تبادله كلمات الأغنية بطريقة نالت استحسان الكثير من نجوم ومشاهير الوطن العربي الذين حرصوا على حضور فعاليات هذا الحفل.

View this post on Instagram A post shared by Joy Awards (@joyawards)

يمكنكم قراءة....رشا شربتجي بعد فوزها في Joy Awards 2025 بجائزة أفضل مخرجة مسلسلات: شكراً الرياض مدينة الأحلام

حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025

كرَّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي، والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم، والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024

ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق JOY AWARDS الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ست اختصاصات هي الموسيقا والسينما والمسلسلات الدرامية، والإخراج، والرياضة، والمؤثرين.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».