بعد أدائه المذهل في حفل Joy Awards.. كيف فقد أندريا بوتشيلي بصره؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 11:53 صباحاً - انضم النجم العالمي صاحب الصوت الذهبي أندريا بوتشيلي لنخبة كبيرة من نجوم الفن حول العالم في حفل صناع الترفيه Joy Awards الذي أُقيم مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض، حيث تم تكريمه بجائزة الإنجاز مدى الحياة تقديراً لإسهاماته الفنية ومشوار فني طويل استحق عليه التكريم.

ولكن قبل التكريم، ومنذ ظهور النجم على السجادة الخزامية، قد يتساءل البعض عن السر وراء فقدان بوتشيلي بصره، وهذا ما سوف نتطرق إليه من خلال السطور التالية.

أندريا بوتشيلي يروي نقطة تحول في ضعف بصره

https://www.instagram.com/p/DE_GtPVtLvR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DE_GtPVtLvR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DE_GtPVtLvR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كشف أندريا بوتشيلي في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في سبتمبر من العام الماضي 2024، كيف فقد بصره نهائياً بعد أن كان يعاني من ضعف فيه، وذلك من خلال فيلمه الوثائقي أندريا بوتشيلي: "لأنني أؤمن"، الذي عُرض لأول مرة في المهرجان، ويرجع ذلك بسبب حادث كرة قدم تعرض له عندما كان صبيًا صغيرًا، فكانت هذه الحادثة نقطة تحول حيث أفقدته بصره تماماً بعد أن كان يعاني من الجلوكوما "مجموعة من اضطرابات العين التي تؤدي إلى تلف تدريجي للعصب البصري".

يقول أندريا في الفيلم الوثائقي: "عندما كنت طفلاً، كنت أُعتبر قصير النظر للغاية. كنت أستطيع رؤية كل شيء، ولكن من مسافة قريبة فقط. أتذكر جيدًا العالم الذي رأيته. الألوان، كل شيء. كيف يمكنني أن أنسى تلك الذكريات؟!".

ثم يظهر شقيق أندريا؛ ألبرتو ليُكمل قائلاً: "خضع شقيقي أندريا، وهو في عمر 3 سنوات ونصف السنة، بسبب الجلوكوما الخلقية، إلى 13 عملية جراحية في تورينو. في سن السابعة، تم إرسال أندريا إلى مدرسة داخلية خاصة لحالات فقد وضعف البصر، حيث لم تقبله أي مدرسة محلية. كان يعود إلى المنزل فقط في العطلات، وكنا نذهب لزيارته مرة واحدة في الشهر"؛ الأمر الذي اعتبره أندريا أسوأ لحظات حياته.

وفي سن الثانية عشرة، تعرض المغني لحادث في المدرسة الداخلية أدى إلى إصابته بفقد البصر الدائم، حيث تحولت حياته إلى ظلام أبدي، وحدث ذلك عندما كان يلعب كرة القدم، ووقف حارس مرمى لأول مرة في حياته، وعندما قام أحد زملائه بركل الكرة، اصطدمت بوجهه مباشرة، فحدث نزيف، وحينها حل الظلام.

قد ترغبين في معرفة أندريا بوتشيلي يعود للمرة الخامسة لتأدية عرضه في العلا ...

ديو غنائي يجمع أندريا بوتشيلي ومحمد عبده

في لحظة فنية إبداعية أمتعت الحضور والجمهور المشاهد لحفل Joy Awards، قدم أندريا بوتشيلي ديو غنائياً رائعاً لم يتم تقديمه من قبل جمعه مع فنان العرب النجم محمد عبده، حيث قام بوتشيلي بالعزف على البيانو في حضور المطرب محمد عبده الذي غني أجمل أغانيه، ثم يعود بوتشيلي لغناء مقطع صغير من أغنيته الشهيرة Con Te Partirò، التي اختتم بها هذه الفقرة المذهلة، التي بدأها تكريماً للأمير الراحل والشاعر بدر بن عبد المحسن، حيث اعتلى الفنان الإيطالي المسرح لغناء أغنيته الشهيرة Con Te Partirò، التي لاقت استحساناً كبيراً لدى الجمهور، ولا سيما أنه غناها لأول مرة على بلمسة شرقية من الأوركسترا الحاضرة في الحفل.

إليكِ هذا الخبر: أندريا بوتشيلي وأطفاله يؤدون في العلا مقطوعات موسيقية عالمية

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».