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مصطفى شعبان يثير الحماس بـ”حكيم باشا” لدراما رمضان 2025

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مصطفى شعبان يثير الحماس بـ”حكيم باشا” لدراما رمضان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “حكيم باشا” للنجم مصطفى شعبان، البرومو التشويقي للمسلسل عبر جميع المنصات، ومن المقرر أن يخوض دراما السباق الرمضاني المقبل 2025 من خلاله.

ويشهد المسلسل تعاون شعبان مع مؤلف العمل محمد الشواف ونجمة العمل سهر الصايغ للسنة الثالثة على التوالي، بعدما تعاونا معه في السباق الرمضاني الماضي لعام 2024 بمسلسل “المعلم”، وقبله في السباق الرمضاني لعام 2023 في مسلسل “بابا المجال”.

مسلسل “حكيم باشا” تدور أحداثه فى إطار درامي اجتماعي، ومن المقرر أن يخوض من خلاله مصطفى شعبان الدراما الصعيدية للمرة الأولى.

وكان آخر أعمال مصطفي شعبان مسلسل “المعلم”، وشاركه في البطولة سهر الصايغ، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، ومن إخراج مرقس عادل، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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