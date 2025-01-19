لغز طعن سيف علي خان يتعقد: المهاجم لا يزال حراً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور جديد لقضية النجم سيف علي خان، أعلنت الشرطة الهندية الجمعة، أن المهاجم الذي طعنه لا يزال حراً، ولم يتم اعتقال أحد في القضية إلى الآن، وهو ما يكذب الادعاءات التي أفادت بأن الشرطة اعتقلت أحد المشتبه بهم وتحقق معه.

وأفاد بيان الشرطة أن المربع السكني حيث يعيش الممثل الهندي، لا يحتوي على كاميرات مراقبة بالداخل أو بالخارج، ما يجعل من المستحيل تتبع تحركات الطاعن ومعرفة مكان هروبه، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في وسائل الإعلام على اعتبار أنه من الصعب الوصول الى حل لهذه الجريمة.

وكذلك أكد نائب مفوض شرطة مومباي ديكسيت جيدام أن السلاح المستخدم في الهجوم لم يتم العثور عليه أيضاً وإنهم سجلوا شكوى بناء على إفادة مساعدة النجم.

وأضاف: “لقد تشاجر الممثل والرجل المتسلّل، ما أدى الى إصابة النجم بجروح بليغة وتلقيه العلاج اللازم، والتحقيق لا يزال جارياً”.

كما قامت شرطة مدينة مومباي باستخراج لقطات جديدة من كاميرات المراقبة في موقع إقامة خان بحيّ باندرا الراقي، حيث تشير التقارير الأولية إلى أن الهجوم قد يكون وقع بداعي السرقة. ويظهر اللص وهو يدخل إلى مكان إقامة الممثل في مومباي خلسة، وهو يغطي وجهه بقطعة من القماش ويرتدي قميصا وجينزا ويحمل حقيبة على ظهره، والملفت أنه لم يكن مقنّعاً ومر وهو ينظر إلى الكاميرا.

إلى ذلك، أصدرت نجمة بوليوود كارينا كابور، زوجة خان، بياناً رسمياً طمأنت من خلاله الجمهور على حالة زوجها الصحية، حيث أكدت “أنه أُصيب في ذراعه أثناء الحادث، ويخضع الآن لعملية جراحية في مستشفى “ليلفاتي”.