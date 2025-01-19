بالصورة – هاني سلامة يؤدي مناسك العمرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان هاني سلامة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، صورة له أثناء تواجده بالمدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي وأداء مناسك العمرة.

وظهر سلامة مرتديا الجلباب الأبيض من داخل المسجد النبوي، وهو يبتسم وفي قمة فرحته من تلك التجربة الروحية، وعلق على منشوره قائلاً: “جمعة مباركة من مسجد سيدنا رسول الله”.

ولاقى منشوره تفاعلاً كبيراً من جمهوره ومحبيه الذين دعوا الله أن يتقبل منه.

جدير بالذكر أن آخر ظهور درامي لهاني سلامة كان من خلال مسلسله “ملف سري”، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2022، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور.

وسينمائياً بدأ هاني سلامة تصوير دوره في فيلمه الجديد “الحارس”، الذي يشاركه فيه البطولة النجمة ياسمين رئيس.

ويدور الفيلم في إطار من الغموض والإثارة، حيث يكشف عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على مجموعة من الشباب الذين يجدون أنفسهم أمام لغز محير.

ويمثل “الحارس” عودة هاني سلامة للسينما بعد غياب طال لمدة 14 عاماً، منذ فيلمه “واحد صحيح” الذي عُرض في 2011.