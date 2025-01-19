شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد زوجة الفنان محمد فؤاد وتشييع جنازته من مسجد الرحمن الرحيم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

رحل عن عالمنا والد زوجة النجم محمد فؤاد، حيث كشفت عن وفاته فريدة عمر زوجة عبد الرحمن نجل محمد فؤاد، ومن المقرر تشييع الجثمان بعد صلاة ظهر اليوم الأحد من مسجد الرحمن الرحيم.

يذكر أن النجم محمد فؤاد أطلق أول ألبوماته الغنائية عام 1983 وهو ألبوم "فى السكة" الذى أحدث ضجة فى ذلك وحقق نجاحا كبيرا، ثم أطلق فؤاد ألبومه الثانى "خفة دمه" عام 1986، ليستكمل النجم مسيرته الغنائية الناجحة بطرحه ألبوم "هاود" عام 1987، ثم ألبوم "ياني".

وفي عام 1990 أطلق محمد فؤاد ألبوم "اسألي"، بينما أطلق ألبوم "مشينا" عام 1992، وتبعتها سلسلة من الألبومات، هي: "شيكا بيكا" و"حبينا" و"نحلم" و"حيران" و"كامننا" و"الحب الحقيقي" و"قلبي وروحي وعمرى" و"القلب الطيب" و"كبر الغرام" و"شاريني" و"حبيبي يا" و"ولا نص كلمة" و"بين إيديك".