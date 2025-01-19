شكرا لقرائتكم خبر عن نداهة فرسان الشرق 3 ليالٍ في الجمهورية بدءًا من الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور لمياء زايد عرض "النداهة" لفرقة فرسان الشرق للتراث من تصميم وإخراج رجوى حامد والمخرج المنفذ كريمة بدير، إعداد موسيقى محمد خالد، تصميم إضاءة رضا إبراهيم، ديكور وملابس أنيس إسماعيل وذلك لمدة 3 ليالى متصلة تبدأ فى الثامنة مساء الثلاثاء، الأربعاء، الخميس 21، 22 ، 23 يناير على مسرح الجمهورية.

يدور العرض حول التساؤلات التى تطرحها النفس البشرية حول المعرفة وقدرة الإنسان على اكتشاف ذاته.

يجسد مفردات العرض الرئيسية ياسمين سمير بدوي (النداهة)، إبراهيم خالد (العقل)، محمد هلال (الأخ)، باسم مجدى (القلب)، أمجد عبد العزيز (المجذوب).



فرسان الشرق



فرسان الشرق

جدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق يشرف عليها حالياً المدير الفنى عصام عزت ، أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف إستلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنياً من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2009 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا.

