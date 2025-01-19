شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يهدى جائزة صناع الترفيه الماسية للشاعر بدر بن عبد المحسن والان مع تفاصيل الخبر

أهدى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، تكريم جائزة صناع الترفيه الماسية للأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، وذلك خلال حفل Joy aowards، المقام حاليا بمدينة الرياض وسط حضور نجوم العالم العربى والعالميين، كما قدم فنان العرب محمد عبده أغنية بسمة العود من كلمات الشاعر الكبير بدر بن عبد المحسن، وقام بالعزف على البيانو والغناء فى ديو مميز بين فنان العرب محمد عبده والمطرب العالمى أندريا بوتشيلى.

أقامت هيئة الترفية السعودية برئاسة المستشار تركى آل الشيح النسخة الخامسة من حفل توزيع جوائز Joy awards بمدينة الرياض، حيث بدأ الحفل بصوت المغنية العالمية كريستينا جوليرا، والتى قدمت أحد الاستعراضات الملهمة على مسرح الجوى أورد، حيث قدم الحفل الفنان وسام بريدى، ومعه المذيعة اللبنانية هيدا زيتون.

وخلال الحفل واستعراض الجوائز قدم الفنان العالمى أنطونى هوبنكز جائزة ابداع العمر للفنان العالمى مورجان فريمان، كما قدم النجم وائل كفورى النجم العالمى مايكل بوبليه، وحصدت المخرجة رشا شربتجى على جائزة أفضل مخرجة عن مسلسل أولاد بديعة.

وقدم حفل جوائز جوى اوردز ققرة بعنوان تحية لمن رحلوا وضمت القائمة المبدعين الذين رحلوا عن عالمنا، أبرزهم المنتجون الأربعة حسام شوقى، فتحى إسماعيل، تامر فتحى، محمود كمال، بالإضافة إلى محمد رحيم، وأحمد عدوية، نبيل الحلفاوى، صلاح السعدنى، عصام الشماع، تامر ضيائي، شريف بدر الدين، واللاعب أحمد رفعت، ناهد رشدى، المدرب إيهاب جلال، حسن يوسف، شريفة ماهر، مصطفى فهمى، وغيرهم من المبدعين.

وقدم النجم تامر حسنى شو عالمى على أغنية يا بنت الايه، بمصاحية النجمة نيللى كريم، والتى شاركت فى الاستعراض والغناء معه، بالاضافة إلى إنه دخل المسرح طائرا وسط استقبال حافل من الحضور.

وحضر حفل جوى أوردز عدد كبير من نجوم من جميع أنحاء العالم وأبرزهم: مورجان فريمان، أنطونى هوبكنز، ماثيو هبونكجن، وعمرو دياب ويسرا ونبيلة عبيد ونادية الجندي وأحمد السقا، أحمد عز، كريم عبد العزيز، المخرج الكبير محمد عبد العزيز، عمرو يوسف، مريم ناعوم، تامر حبيب، هانى خليفة، محمد شاكر خضير، طارق العريان، دريد لحام، هانى رمزى، نيللى كريم، بيومى فؤاد، قصى خولى، دينا الشربينى، أصالة، ياسمين صبرى، هشام ماجد، معتز التونى، نادين الراسى، معتصم النهار، سامر إسماعيل، إنجى المقدم، بشرى، أروى حودة، مها سليم، محمد سامى، مى عمر، أحمد خالد صالح، هنادى مهنا، أحمد الفيشاوى، المخرج أحمد مدحت، إلهام شاهين، ليلى علوى، ريهام حجاج، مى كساب، تامر عاشور، المخرج رامى إمام، كريم محمود عبد العزيز، جمال العدل، أحمد رزق، فتحى عبد الوهاب، أحمد عيد، وآخرون.







