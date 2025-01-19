شكرا لقرائتكم خبر عن أندريا بوتشيلى يتألق فى حفل Joy aowards وسط حضور نجوم مصر والعالم والان مع تفاصيل الخبر

حصد النجم هشام ماجد جائزة أفضل ممثل سينمائي خلال حفل جوى أووردز المقام حاليا فى الرياض، وذلك عن فيلم إكس مراتى، والذى حقق نجاحا كبيرا فى السينما هذا العام.

وقال هشام ماجد أثناء كلمته إنه يشكر المستشار تركى آل الشيخ على دعمه للفن فى الوطن العربى، ويشكر زملاءه أمينة خليل وتايسون والمخرج معتز التونى، وتألق مغنى الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي بالغناء وسط حضور نجوم مصر والوطن العربي والعالم، كما عزف على البيانو بمصاحبة فنان العرب محمد عبده.

وخلال الحفل واستعراض الجوائز قدم الفنان العالمى أنطونى هوبنكز جائزة إبداع العمر للفنان العالمى مورجان فريمان، كما قدم النجم وائل كفورى النجم العالمى مايكل بوبليه، وحصدت المخرجة رشا شربتجى على جائزة أفضل مخرجة عن مسلسل أولاد بديعة.

وحضر حفل جوى أوردز عدد كبير من نجوم من جميع أنحاء العالم وأبرزهم: مورجان فريمان، أنطونى هوبكنز، ماثيو هبونكجن، وعمرو دياب ويسرا ونبيلة عبيد ونادية الجندي وأحمد السقا، أحمد عز، كريم عبد العزيز، المخرج الكبير محمد عبد العزيز، عمرو يوسف، مريم ناعوم، تامر حبيب، هانى خليفة، محمد شاكر خضير، طارق العريان، دريد لحام، هانى رمزى، نيللى كريم، بيومى فؤاد، قصى خولى، دينا الشربينى، أصالة، ياسمين صبرى، هشام ماجد، معتز التونى، نادين الراسى، معتصم النهار، سامر إسماعيل، إنجى المقدم، بشرى، أروى جودة، مها سليم، محمد سامى، مى عمر، أحمد خالد صالح، هنادى مهنا، أحمد الفيشاوى، المخرج أحمد مدحت، إلهام شاهين، ليلى علوى، ريهام حجاج، مى كساب، تامر عاشور، المخرج رامى إمام، كريم محمود عبد العزيز، جمال العدل، أحمد رزق، فتحى عبد الوهاب، أحمد عيد، وآخرون.