شكرا لقرائتكم خبر عن غموض وتشويق.. جريمة قتل وتفجير سيارة فى الحلقة الأولى من مسلسل صفحة بيضا والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل صفحة بيضا والذي يعرض على منصة واتشيت وقناة on، جرعة كبيرة من التشويق والغموض، حيث بدأت الأحداث بإطلاق رصاصة على مخزن وقود سيارة أثناء مرور إحدى الفتيات وتوقُّف حنان مطاوع على أحد الأرصفة، وتسببت الرصاصة في انفجار السيارة وتفحم سائقها ووفاة سيدة كانت في موقع الحادث، وهو ما جعل الأنظار تتجه إلى مقتل "ضي" حنان مطاوع.

وتعود مشاهد الفلاش باك بضي وهي في لندن، حيث تعرفت على زوجها أثناء عملها على بعض الأبحاث هناك لتنجب منه طفلة.

وتهتم الشرطة المصرية بالحادث، حيث يقوم سامي الشيخ وأحمد والي بالبحث والتدقيق في القضية لمعرفة الدوافع وأسباب الجريمة.

وكانت قد طرحت قناة ON البرومو الدعائى لمسلسل صفحة بيضا بطولة النجمة حنان مطاوع، حيث تقدم حنان عملًا دراميًّا مختلفًا عن ما قدمته من قبل، حيث تدور الأحداث حول جريمة قتل إذ تظل البطلة تبحث عن الحقيقة، والمسلسل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضىن وإشراف عام مصطفى العوضى.

صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

وتسجل حنان مطاوع تواجدها في منافسات موسم الأوف سيزون بمسلسل صفحة بيضا للعام الثانى على التوالى، بعدما قدمت العام الماضى مسلسل صوت وصورة الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما.



جريمة قتل وتفجير سيارة في الحلقة الأولى من مسلسل صفحة بيضا