شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عابدين دكتورة في مسلسل شهادة معاملة أطفال مع محمد هنيدي والان مع تفاصيل الخبر

تجسد الفنانة نهى عابدين شخصية دكتورة مسئولة عن علاج محمد هنيدى وذلك ضمن أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال الذى يتواصل تصويره حاليًا للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، حيث انطلق العمل الشهر الماضى.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى إطار كوميدي حيث يجسد هنيدى شخصية محامى يفيق من غيبوبة 20 سنة ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

وشاركت نهى عابدين فى دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "سر إلهي" مكون من 15 حلقة، وبطولة روجينا، أحمد مجدي، مي سليم، رشا مهدي، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس، محمود الحديني، صلاح عبد الله، ميمي جمال، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، إضافة إلى مسلسل آخر.

وحلت نهى عابدين ضيفة فى برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلى مؤخرًا وأكدت أنها تركز في اختيار أعمالها على عدم تكرار نفسها، قائلة: "مركزة أني مش أكرر نفسي وطول الوقت عندي هاجس وخوف أني اعمل حاجة شبه حاجة ولما الواحد بيعمل دور أو شخصية بتنجح بتلاقي طول الوقت تقديم شغل في السكة دي".

وأضافت نهى عايدين:أنها لا تحب أن تحصر نفسها في دور معين ودائما ما تعتذر عن أدوار وحريصة على اختيار الأدوار بعناية، متابعة: "من الحاجات المهمة بالنسبة لي أني ابص في مشواري ألقي أدوار كتير مختلفة، وأنا مش مستعجلة ويهمني مش الشغل الكثير يهمني الشغل القليل المهم".

وعبرت نهى عابدين، عن اعتزازها بدورها في مسلسل تحت الوصاية، قائلا: "اعتذر بدوري في مسلسل تحت الوصاية كسيدة مشاهدة وممثلة والشخصيات في المسلسل حقيقية قوي وداخلهم صراعات خيرة وشر ويهمني في النجاح أني احافظ على اللي وصلت له مش بالفرقعة".



