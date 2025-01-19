شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يقدم عرضا عالميا على مسرح جوى أوورد وكريستينا أجليرا تتألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم تامر حسنى عرضا عالمى على أغنية يا بنت الإيه، بمصاحبة النجمة نيللى كريم، والتى شاركت فى الاستعراض والغناء معه، بالإضافة إلى أنه دخل المسرح طائرا وسط استقبال حافل من الحضور.

وحصد النجم العالمى ماثيو ماكوهونى جائزة شخصية العام المؤثرة على الصعيد المهنى والاجتماعى، وحصد المخرج طارق العريان جائزة أفضل مخرج فى السينما عن ولاد رزق 3.

وأقامت هيئة الترفية السعودية برئاسة المستشار تركى آل الشيح النسخة الخامسة من حفل توزيع جوائز Joy awards بمدينة الرياض.

وخلال الحفل واستعراض الجوائز قدم الفنان العالمى أنطونى هوبنكز جائزة إبداع العمر للفنان العالمى مورجان فريمان، كما قدم النجم وائل كفورى النجم العالمى مايكل بوبليه، وحصدت المخرجة رشا شربتجى على جائزة أفضل مخرجة عن مسلسل أولاد بديعة.

وقدم حفل جوائز جوى أووردز فقرة بعنوان تحية لمن رحلوا وضمت القائمة المبدعين الذين رحلوا عن عالمنا، أبرزهم المنتجون الأربعة حسام شوقى، فتحى إسماعيل، تامر فتحى، محمود كمال، بالإضافة الي محمد رحيم، وأحمد عدوية، نبيل الحلفاوى، صلاح السعدنى، عصام الشماع، تامر ضيائي، شريف بدر الدين، واللاعب أحمد رفعت، ناهد رشدى، المدرب ايهاب جلال، حسن يوسف، شريفة ماهر، مصطفى فهمى، وغيرهم من المبدعين.



تامر حسنى



جومانا مراد



عمرو دياب



مندذ رياحنة