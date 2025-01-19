شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان Joy awards يُحيى ذكرى المنتجين الأربعة ويكرم مورجان فريمان والان مع تفاصيل الخبر

أقامت هيئة الترفية السعودية برئاسة المستشار تركى آل الشيح النسخة الخامسة من حفل توزيع جوائز Joy awards بمدينة الرياض، حيث بدأ الحفل بصوت المغنية العالمية كريستينا جوليرا، والتى قدمت أحد الاستعراضات الملهمة على مسرح الجوى أورد، حيث قدم الحفل الفنان وسام بريدى، ومعه المذيعة اللبنانية هيدا زيتون.

وخلال الحفل واستعراض الجوائز قدم الفنان العالمى أنطونى هوبنكز جائزة إبداع العمر للفنان العالمى مورجان فريمان، كما قدم النجم وائل كفورى النجم العالمى مايكل بوبليه، وحصدت المخرجة رشا شربتجى على جائزة أفضل مخرجة عن مسلسل أولاد بديعة.

وقدم حفل جوائز جوى أوردز فقرة بعنوان تحية لمن رحلوا، وضمت القائمة المبدعين الذين رحلوا عن عالمنا، أبرزهم المنتجون الأربعة حسام شوقى، فتحى إسماعيل، تامر فتحى، محمود كمال، بالإضافة إلى محمد رحيم، وأحمد عدوية، نبيل الحلفاوى، صلاح السعدنى، عصام الشماع، تامر ضيائي، شريف بدر الدين، واللاعب أحمد رفعت، ناهد رشدى، المدرب إيهاب جلال، حسن يوسف، شريفة ماهر، مصطفى فهمى، وغيرهم من المبدعين.