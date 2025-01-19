شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس ديكور الاختيار: كمين البرث من أصعب الديكورات وتم تنفيذه في شهر ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مصمم المناظر السينمائية أحمد فايز عن تفاصيل وعملية بناء ديكور مسلسل الاختيار، خلال حلوله ضيفًا فى الحلقة الثالثة من بودكاست "الشغلانة"، الذى يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء في التاسعة مساءً عبر صفحات الخليج 365 المختلفة.

وعن أصعب الديكورات التي تم بناؤها، قال المهندس أحمد فايز: "ديكور البرث من أصعب الديكورات التى اشتغلتها، كانت الداتا شحيحة جدًا، وكان هناك فيديو صغير فقط الإرهابيين نشروه عن الكمين، وأنا المفروض ابني ديكور بالداخل والخارج، وكان مهم جدًا بالنسبالي الأمانة، كنت عاوز أطلع كل التفاصيل بشكل واضح وعلشان أفك شفرته وأعرف ابنيه دي حاجة مش سهلة خالص".

وأضاف مصمم المناظر السينمائية أحمد فايز: "كنت بروح على صور القمر الصناعي وأعثر على بعض التفاصيل لتساعدني في البناء، وعن طريقة البناء عملتها بطريقة معكوسة، بحيث تم البناء على الشكل النهائي الخاص بالكمين بعد التفجير، ومن ثم تم البناء ببعض الاخشاب لاكتمال المشهد بحيث لما يتم التفجير من جديد في المشهد من الجرافيك يظهر المبني كما تم تفجيره في الحقيقة".

وتابع فايز قائلاً: "درست كل التفاصيل وكنت فاهم جدًا إيه إلى هيتم تفجيره وإيه الى مش هيتم تفجيره، والبناء أخد شهر ونصف فقط لتجهيز المباني الخاصة بكمين البرث في مسلسل الاختيار".

أحمد فايز تخرج فى المعهد العالي للسينما قسم هندسة المناظر - عام 2007، من أبرز أعماله فيلم "علي معزة وإبراهيم"، وفيلم "ورد مسموم"، وفيلم موسى، وفيلم 122، وفيلم كازابلانكا، ومسلسل الحشاشين، وجودر، ومسلسل مجنونة بيك، ومسلسل الاختيار، وكلبش، ومسلسل ستات بيت المعادي.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج.

