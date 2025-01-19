شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد: غنيت في الأفلام بالصدفة وأقرب أغنية لقلبي "ياللي نسيت الغرام" والان مع تفاصيل الخبر

قال النجم محمد سعد خلال ندوته بتليفزيون الخليج 365: غنيت في الأفلام بالصدفة بداية من فيلم اللمبي، عندما كنت أحفظ موال "كتاكيت صو صو" وقاموا بعمل أغنية منها، وبعدها أغنية "حب إيه" التي نجحت نجاحا كبيرًا، وبعدها أصبح المنتجين يطلبون أغاني في الأفلام، ومن أقرب الأغاني لقلبي "ياللي نسيت الغرام" لأنها حصلت على أفضل أغنية في عام 2005.

وتابع سعد: حسبتي للنجاح هو الجمهور، فهو أصدق مؤشر، وحب الجمهور الذي شاهدته غمرني بالسعادة، ومايبقى في النهاية أنت تعمل بجد ولا تشبه أحد.

محمد سعد يجدد تعاونه فى "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذى عرض فى عام 2016.

فيلم الدشاش يعيد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.