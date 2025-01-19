شكرا لقرائتكم خبر عن 3 رجال فى حياة حنان مطاوع بالحلقة الأولى من مسلسل صفحة بيضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل صفحة بيضا الذي يعرض على منصة Watch iT وقناة ON، أحداثًا محيرة، فبعد أن توفيت "ضي" في حادث إطلاق نار على سيارة أحد رجال الأعمال، تلقت الشرطة 3 بلاغات اختفاء، بلاغ من شخص يدعي أنه والدها، وبلاغ من نور محمود زوجها ووالد ابنتها، وبلاغ من عمر الشناوي ويدعى أنه خطيبها، إلا أن والدها حسن العدل الذي تعرف على جثتها كشف عن رجل رابع أوضحت الأحداث أنه قرأ فاتحتها استعدادًا للزواج منها، وذلك عقب دفن الجثمان.

وشهدت الحلقة جرعة كبيرة من التشويق والغموض، حيث بدأت الأحداث باطلاق رصاصة على مخزن وقود سيارة أثناء مرور إحدى الفتيات وتوقف حنان مطاوع على أحد الأرصفة، وتسببت الرصاصة في انفجار السيارة وتفحم سائقها ووفاة سيدة كانت في موقع الحادث.

وتعود مشاهد الفلاش باك بضي وهي في لندن حيث تعرفت على زوجها أثناء عملها على بعض الأبحاث هناك لتنجب منه طفلة.

وتهتم الشرطة المصرية بالحادث حيث يقوم سامي الشيخ واحمد والي بالبحث والتضقيق في القضية لمعرفة الدوافع وأسباب الجريمة.

وكانت طرحت قناة ON عن البرومو الدعائى لمسلسل صفحة بيضا بطولة النجمة حنان مطاوع، حيث تقدم حنان عمل دراميًا مختلفًا عن ما قدمته من قبل، حيث تدور الأحداث حول جريمة قتل إذ تظل البطلة تبحث عن الحقيقة، والمسلسل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضىن وإشراف عام مصطفى العوضى.

صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

وتسجل حنان مطاوع تواجدها في منافسات موسم الأوف سيزون بمسلسل صفحة بيضا للعام الثانى على التوالى، بعدما قدمت العام الماضى مسلسل صوت وصورة الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما.



مسلسل صفحة بيضا



حنان مطاوع في الحلقة الأولى من مسلسل صفحة بيضا



حنان مطاوع من مسلسل صفحة بيضا



٣ رجال في حياة حنان مطاوع في الحلقة الأولى من مسلسل صفحة بيضا