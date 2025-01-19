شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تعلن إلغاء عزاء والدها والاكتفاء بتشييع الجثمان غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز على صفحة فيس بوك، إلغاء عزاء والدها الذى كان من المقرر يوم الإثنين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والاكتفاء بتلقى العزاء في المقابر، حيث تقام مراسم تشييع الجنازة غدًا بمسجد المشير بعد صلاة الظهر .

وأعلنت ياسمين عبد العزيز خبر الوفاة، من خلال حسابها على "إنستجرام" وكتبت: "توفي إلى رحمة الله أبويا البقاء لله".

يذكر أن النجمة ياسمين عبد العزيز تستعد لخوض سباق رمضان 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين

ياسمين عبد العزيز تعود في "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققاً نجاحاً سوياً خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين أخرجهما مصطفى فكرى.















