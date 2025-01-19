Joy Awards 2025.. ولاد رزق 3 يفوز بجائزة الفيلم المفضل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 01:19 صباحاً - حصل فيلم "ولاد رزق3 - القاضية" على جائزة الفيلم المفضل ضمن حفل جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2025، والذي أقيم فعاليات نسخته الخامسة بالعاصمة السعودية الرياض.

وتنافس على فئة الفيلم المفضل عدد آخر من الأفلام وهم جرس إنذار، رحلة 404 وشباب البومب.

فيلم "ولاد رزق"



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يذكر أن سلسلة "ولاد رزق" حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً خلال الأجزاء الثلاثة التي تم عرضها على مدار الـ 9 سنوات الماضية، حيث عُرض الجزء الأول عام 2015، والثاني عام 2019، والثالث الذي تم عرضه العام الماضي، وحقق إيرادات قياسية تخطت 260 مليون جنيه داخل مصر، وبدأ الحديث عن تقديم جزء رابع، خاصة بعدما أعلن صناع الفيلم عن النية في عمل سلسلة أجزاء جديدة من الفيلم.

وتدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3"، الذي يأتي تحت عنوان: "القاضية"، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليُلقي بظلاله على "ولاد رزق"، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

الفيلم من بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، أحمد فهمي، وفيدرا. والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films،Film Square وG creations، وتوزيع خارجي من Orient Films وSela Studios، بالإضافة إلى دعم من الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض.

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