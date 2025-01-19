ميساء مغربي من حفل 2025 Joy Awards: دعوتي لحضور الاحتفاء بالفنانين هو تكريم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 01:19 صباحاً - أعربت الفنانة ميساء مغربي عن سعادتها بحضور حفل توزيع جوائز joy awards لعام 2025 والذي أقيم بالرياض منذ قليل بحضور حشد كبير من نجوم الفن والمشاهير العرب والعالميين حيث أكدت ميساء مغربي خلال لقائها مع "الخليج 365" على السجادة الخزامية أن مجرد الدعوة لحضور الاحتفاء بالفنانين هو تكريم في حد ذاته،

فريق الفيديو

إعداد الفيديو: زكية البلوشي

تصوير: يوسف بوهوش

أعده للنشر: محمد المعصراوي

وأشارت ميساء مغربي إلى أنها سعيدة جداً أن هذا الحدث joy awards والاحتفاء بالفنانين يصير بهذا الحجم وهذه الروعة في المملكة الحبيبة التي أطلقتها للفن فهي فخورة جداً بذلك، موجهة رسالة للجمهور تعتذر فيها عن غيابها عليهم وقالت:"أحبكم وآسفة انى غبت عليكم، بس راح أطل عليكم قريباً باللغة الفرنسية".

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وحضر إلى حفل توزيع جوائز Joy Awards كلُ من محمد عبده، عبدالله الرويشد، عمرو دياب، أصالة، حسن الرداد، ايمي سمير غانم، عبد الإله السناني، طوني عيسى وزوجته، الإعلامية أنابيلا هلال، عبد الرحمن العقل، رانيا فريد شوقي، أيمن زيدان، بشرى، نادية الجندي، جومانا مراد، إياد نصار، هاني رمزي وزوجته، لاعب كرة الفرنسي السابق تيري هنري، دريد لحام، نيقولا معوض وزوجته، باسم ياخور، سمية الخشاب، إنجي المقدم، المخرج مرقس عادل، خالد عبد الرحمن.

ويتواجد أيضاً: الفنان العالمي أنتوني هوبكنز. أحمد السقا والمخرج أحمد خالد موسى، التركية توبا بيوكستون، نسرين طافش، سيرين عبد النور، ياسمين صبري، رامز جلال، سوسن بدر، نبيلة عبيد، المؤلف والمنتج والموسيقي الألماني، هانز زيمر، الممثل والمؤلف والمخرج رفيق علي أحمد، باسم سمرة، تامر حبيب، عمرو يوسف، علي جابر، ريم مصطفى، أكرم حسني، جيني اسبر، رشا مهدي، نجلاء بدر، طارق الابياري، كاريس بشار.

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وحضر الحفل أيضاً: منى زكي وزوجها أحمد حلمي، أحمد عز، نادين نجيم، ياسمين رئيس وزوجها، محمد أنور وزوجته، نادين الراسي، نيكول سابا، صابر الرباعي، درة، روجينا وزوجها أشرف زكي، أروى جودة، عاصي الحلاني، المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، الإعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، ميرهان حسين، صفية العمري، لطيفة، وليد توفيق، محمد عبده، ماجد المهندس، رانيا يوسف، ميلا الزهراني، ادوارد وآخرون.

جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

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