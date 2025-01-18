Joy Awards 2025.. انتوني هوبكنز يُقدم جائزة الإنجاز مدى الحياة لـ مورغان فريمان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 11:55 مساءً - انطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز صُناع الترفيه Joy Awards 2025، والذي شهد منح العديد من الجوائز لأبرز الأعمال الفنية والنجوم بالوطن العربي والعالم.

مورغان فريمان يُلقي التحية باللغة العربية

صعد النجم العالمي أنتوني هوبكنز Anthony Hopkins على المسرح وقام بتقدم جائزة الإنجاز مدى الحياة إلى نجم هوليوود مورجان فريمان Morgan Freeman واصفًا إياه بممثله المُفضل.

وصعد إلى المسرح الفنان مورغان فريمان Morgan Freeman وألقى على الحضور التحية باللغة العربية قائلًا: "السلام عليكم"، وتحدث عن سعادته بالتكريم والجائزة موجهًا الشكر للمسئولين عن حفل Joy Awards وعبر عن حبه لمدينة الرياض.

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أنتوني هوبكنز يظهر بصحبة زوجته على السجادة الخزامية بـ Joy Awards

وكانت قد شهدت السجادة الخزامية للنسخة الخامسة لحفل توزيع جوائز صناع الترفيه joy awards 2025، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، توافد عدد ضخم من المشاهير العرب والعالميين، وجاء ضمن أوائل الحضور النجم العالمي أنتوني هوبكنز Anthony Hopkins بصحبة زوجته ستيلا أروياف، والذي تم تكريمه العام الماضي بجائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه joy awards 2024.

في البداية، تطرق أنتوني هوبكينز Anthony Hopkins في حديثه، إلى حرائق الغابات التي التهمت لوس أنجلوس، حيث فقد منزله نتيجة تلك الحرائق التي راح ضحيتها آلاف المنازل، كما نزح أكثر من 80 ألف مواطن، قائلاً أن عائلته وأصدقاءه بخير بعد حرائق الغابات التي شهدتها مدينة لوس أنجلوس، بينما أكدت زوجته أنهم مروا بوقتٍ عصيب، وقالت: "لكن تمر الحياة".



وأعرب الزوجان عن سعادتهما بتواجدهما في السعودية، حيث قالت أرويافي: "إنه لشرف أن أكون متواجدة في هذه المدينة الجميلة"، بينما قال هوبكنز: "من الرائع أن أكون هنا".



وتُعد زيارة أنتوني هوبكز Anthony Hopkins لـ Joy Awards هي الثانية، حيث حلَّ ضيفاً العام الماضي، كما أنه أقام أمس حفلاً استثنائياً بعنوان "Life is a Dream"، وهي الأولى له كملحن، وعن شعوره لهذا الحفل قال: "إنه حفلي الأول في الرياض، قمت بالعديد من قبل، في أمريكا، لكن كانت حفلة الأمس مميزة"، مضيفاً أنها مثابة حلم بالنسبة له، وقالت زوجته عن الحفل: "كان شرفاً بهذه اللحظة في حياتنا وأنه من الجميل التواجد هنا".



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