سمية الخشاب لأول مرة في joy awards 2025.. خاص الخليج 365

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 10:24 مساءً - أعربت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بحضورها حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 المقام بالعاصمة السعودية الرياض، مشيرة خلال لقائها مع كاميرا "الخليج 365" أنها تحضر هذا الحفل للمرة الأولى، وأنها متواجدة في المملكة العربية السعودية منذ شهر ونصف من أجل تصوير مسلسل "أم أربعة وأربعين" .



إعداد الفيديو: معتز الشافعي

تصوير: يوسف بوهوش

اعده للنشر: محمد المعصراوي

سمية الخشاب بموسم دراما رمضان 2025

أضافت الفنانة سمية الخشاب بأنها ستكون متواجدة على شاشة MBC خلال موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "أم أربعة وأربعين" من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج المثنى صبح، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم جومانا مراد، هدى الخطيب، ميس قمر وشهاب حجيه، لافته أنها تابعت الترشيحات لحفل joy awards لهذا العام ورشحت من جانبها بالفنان كريم عبد العزيز.



يمكنكِ قراءة.. أنتوني هوبكنز في حفل توزيع جوائز joy Awards 2025: "من الرائع أن أكون هنا"

توافد الحضور إلى حفل توزيع جوائز Joy Awards

وحضر إلى حفل توزيع جوائز Joy Awards كلُ من عمرو دياب، أصالة، حسن الرداد، ايمي سمير غانم، عبد الإله السناني، طوني عيسى و زوجته، الإعلامية أنابيلا هلال، عبد الرحمن العقل المقرر تكريمه في حفل اليوم، رانيا فريد شوقي، أيمن زيدان، بشرى، نادية الجندي، جومانا مراد، إياد نصار، هاني رمزي وزوجته، لاعب كرة الفرنسي السابق تيري هنري، دريد لحام، نيقولا معوض وزوجته، باسم ياخور، سمية الخشاب، إنجي المقدم، المخرج مرقس عادل، خالد عبد الرحمن.

ويتواجد أيضاً: الفنان العالمي أنتوني هوبكنز. أحمد السقا والمخرج أحمد خالد موسى، التركية توبا بيوكستون، نسرين طافش، سيرين عبد النور، ياسمين صبري، رامز جلال سوسن بدر، نبيلة عبيد، المؤلف والمنتج والموسيقي الألماني، هانز زيمر، المؤلف والمخرج رفيق علي أحمد، باسم سمرة، تامر حبيب، عمرو يوسف، علي جابر، ريم مصطفى، أكرم حسني، جيني اسبر رشا مهدي، نجلا بدر، طارق الابياري، كاريس بشار.

وحضر الحفل أيضاً: منى زكي وزوجها أحمد حلمي، أحمد عز، نادين نجيم، ياسمين رئيس وزوجها، محمد أنور وزوجته، نادين الراسي، نيكول سابا، صابر الرباعي، درة، روجينا وزوجها أشرف زكي، أروى جودة، عاصي الحلاني، المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، الإعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، ميرهان حسين، صفية العمري، لطيفة، وليد توفيق، محمد عبده، ماجد المهندس، رانيا يوسف، ميلا الزهراني، ادوارد وآخرين.

جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.



اقرأي أيضاً.. أبرز المُكرمين في Joy Awards 2025



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».