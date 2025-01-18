Joy Awards 2025 .. العنود عبد الحكيم سعيدة بمنافستها في فئة الوجه الجديد 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 10:24 مساءً - أعربت الفنانة الشابة العنود عبد الحكيم عن سعادتها بحضورها حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 المقام بالعاصمة السعودية الرياض، مشيرة خلال لقائها مع كاميرا "الخليج 365" أن هذا الحدث المميز أصبح واحداً من أهم الحفلات الفنية على مستوى العالم.

فريق الفيديو:

إعداد الفيديو: معتز الشافعي

تصوير: يوسف بوهوش

اعده للنشر: عبير عاطف

العنود عبد الحكيم في joy awards

العنود عبد الحكيم نافست في حفل joy awards في فئة الوجه الجديد، وأكدت أنها سعيدة بهذه الجائزة سواء كان الفوز من نصيبها أو من نصيب غيرها من زملائها المتنافسين.



وحضر إلى حفل توزيع جوائز Joy Awards كلُ من عمرو دياب، أصالة، حسن الرداد، ايمي سمير غانم، عبد الإله السناني، طوني عيسى وزوجته، الإعلامية أنابيلا هلال، عبد الرحمن العقل المقرر تكريمه في حفل اليوم، رانيا فريد شوقي، أيمن زيدان، بشرى، نادية الجندي، جومانا مراد، إياد نصار، هاني رمزي وزوجته، لاعب كرة الفرنسي السابق تيري هنري، دريد لحام، نيقولا معوض وزوجته، باسم ياخور، سمية الخشاب، إنجي المقدم، المخرج مرقس عادل، خالد عبد الرحمن.

ويتواجد أيضاً: الفنان العالمي أنتوني هوبكنز. أحمد السقا والمخرج أحمد خالد موسى، التركية توبا بيوكستون، نسرين طافش، سيرين عبد النور، ياسمين صبري، رامز جلال سوسن بدر، نبيلة عبيد، المؤلف والمنتج والموسيقي الألماني، هانز زيمر، رفيق علي أحمد، باسم سمرة، تامر حبيب، عمرو يوسف، علي جابر، ريم مصطفى، أكرم حسني، جيني اسبر، رشا مهدي، نجلا بدر، طارق الابياري.

حفل joy awards

جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

يُذكر أنّ النسخة الرابعة أقيمت في يناير 2024، بمشاركة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة حضور حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة وغيرهم.

تعرفوا إلى كيفية متابعة حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2025

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»