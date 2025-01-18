أبرز المُكرمين في Joy Awards 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 08:57 مساءً - يشهد حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2025 تكريم عدد كبير من النجوم بالوطن العربي والعالم بمُختلف المجالات الفنية، وقد شهد الحفل المُقام في العاصمة السعودية الرياض حضور عدد كبير من صُناع الترفيه حول العالم.

تكريم نجوم العالم ما بين التمثيل والغناء في Joy Awards 2025

ومن أبرز النجوم المُكرمين بحفل Joy Awards 2025 النجم العالمي مورغان فريمان Morgan Freeman وأيضًا الممثل والكاتب السوري ياسر العظمة وأيضًا مُصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.

كما يشهد الحفل أيضًا تكريم المُنتج والموسيقي الألماني هانز زيمر، والمخرج المصري محمد عبد العزيز، كما سيتم تكريم المُخرج والمنتج البريطاني جاي ريتشي والممثل الأمريكي ماثيو ماكونهي.

فيما يشهد الحفل أيضًا تكريم كل من المُغني الكويتي عبد الله الرويشد، المخرج السعودي عبد المحيسن، الممثل الأمريكي فورست ويتكر، مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي.

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حضور عدد كبير من نجوم العالم في حفل 2025 Joy Awards

وكان قد حرص على حضور حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 عدد كبير من نجوم العالم بمختلف مجالات صناعة الترفيه والذي اتجهوا إلى العاصمة السعودية الرياض.

وجاء من أبرز الحضور لاعب كرة القدم العالمي تيري هنري، والنجمة التركية توبا بويوك أوستن، الفنانة التركية أوزجي يامانتورك، المطرب التركي تاركان والممثلة والمُغنية الهندية شرادها كابور.

فيما جاء من ضمن الحضور أيضًا المخرج الأمريكي ميغيل سابوجنيك، المغني الكندي مايكل بوبليه، رئيس WWE نيك خان، صانع الأفلام الأمريكي مايك فلاناغان، الموسيقي الأمريكي جوناثان موفيت، النجم الهندي هريثيك روشان، والممثل الكندي البريطاني كيفر ساذرلاند.

كما حرص على حضور حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 نجم الكوميديا الأمريكي مارتن لورنس، الممثلة التركية الألمانية فخرية أوجن، المصور والمخرج الأمريكي إرنست ديكرسون، المنتج الموسيقي الألماني هانز زيمر، والممثلة وعارضة الأزياء التركية هاندة أرتشيل.



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