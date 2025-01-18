شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والد ياسمين عبد العزيز بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.. الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل النجمة ياسمين عبد العزيز عزاء والدها يوم الإثنين في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذى رحل عن عالمنا منذ قليل.

وأعلنت ياسمين عبد العزيز خبر الوفاة، من خلال حسابها على "إنستجرام" وكتبت: "توفي إلى رحمة الله أبويا البقاء لله".

يذكر أن النجمة ياسمين عبد العزيز تستعد لخوض سباق رمضان 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين

ياسمين عبد العزيز تعود في "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققاً نجاحاً سوياً خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين أخرجهما مصطفى فكرى.