شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تنعي والد ياسمين عبد العزيز وتدعو للراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة ريهام حجاج، والد النجمة ياسمين عبد العزيز الذى رحل عن عالمنا اليوم، حيث كتبت عبر استوري حسابها على إنستجرام: "خالص العزاء للنجمة ياسمين عبد العزيز والأسرة الكريمة في وفاة والدها، اللهم أرحمه وأسكنه فسيح جناته".



ريهام حجاج تنعى والد ياسمين عبد العزيز

وتوفى والد النجمة ياسمين عبد العزيز، حيث أعلنت خبر الوفاة عبر حسابها على: "إنستجرام" وعلقت قائلة: "توفي إلى رحمة الله أبويا البقاء لله".

وتستعد النجمة ياسمين عبد العزيز لخوض سباق رمضان 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين

وتستعد النجمة ريهام حجاج لخوض سباق رمضان 2025، من خلال مسلسل "أثينا" من تأليف محمد ناير وإخراج يحيي إسماعيل، حيث يعد مسلسل أثينا التعاون الثالث بين نبيل وريهام حجاج في الدراما التليفزيونية، إذ قدما سويا مسلسلات جميلة العام الماضى، ومسلسل لما كنا صغيرين منذ عامين.