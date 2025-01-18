شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم صابرين ولوسي وانتصار وسميرة محسن بمهرجان المركز الكاثوليكي بالدورة 73 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان وعضوية ميشيل ماهر ومجدي سامي، عدّة اجتماعات لبحث الترتيبات النهائية لانطلاق فعاليات الدورة الثالثة والسبعين للمهرجان.

وقد اختارت اللجنة العُليا للمهرجان الفنانين وصُناع السينما والإعلاميين الذين سيتم منحهم تكريمات الدورة الثالثة والسبعين، والتي سيتم توزيعها خلال حفل افتتاح المهرجان.

ومنح جوائز الرياد السينمائية لكل من الفنانة صابرين والفنانة الدكتورة سميرة محسن والفنان أحمد ماهر والفنانة لوسي والفنان محمود الحديني.

ويمنح المهرجان جائزة المركز الخاصة للكاتبة مريم نعوم، وتذهب جائزة فريد المزاوى للمخرج هاني لاشين، وتذهب جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان شريف الدسوقي، أما جائزة التميز الإعلامي لهالة حشيش، وتذهب جوائز الإبداع الفني لكل من الفنانة انتصار والفنانة مادلين طبر والمنتج حسين القلا وعازفة البياو د. مارسيل متى، ومدير التصوير مصطفي عز الدين.

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2024 فقد قررت اللجنة العًليا للمهرجان، منح جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي للفنانة إيمان العاصي عن دورها في مسلسل برغم القانون، وجائزة أحسن ممثل في عمل درامي للفنان طه دسوقي عن دوره في مسلسل "حالة خاصة"، وجائزة المركز التشجيعية للفنانة هاجر السراج.

جدير بالذكر أيضًا أن فعاليات الدورة الثالثة والسبعين ستقام خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 2 مايو حتى الجمعة الموافق 9 مايو 2025 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، وسيكون حضورعروض الأفلام بموجب دعوات شخصية مجانية يتم الحصول عليها من قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقًا أوائل شهر أبريل المقبل.

ويعد مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما هو مهرجان سينمائي مصري، ويعتبر أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية فى مصر، التى تقام سنويًا، بشكل منتظم.