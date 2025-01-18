شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فايز: ديكور السينما له سحره حتى الآن وأصعب من الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المهندس أحمد فايز، عن تفاصيل وعملية بناء الديكور السينمائى والدرامى، خلال حلوله ضيفًا فى الحلقة الثالثة من بودكاست "الشغلانة"، الذى يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء في التاسعة مساءً عبر صفحات الخليج 365 المختلفة.

وقال مصمم المناظر السينمائية أحمد فايز: "زمان كان في فرق واضح بين السينما والدراما، ومهندسي الديكور زمان كانوا يشتغلوا سينما لوحدهم والدراما لوحدهم، والآن في تطوير كبير وإمكانيات كبيرة، ودلوقتي الدراما والسينما شبه بعض بشكل كبير، لأن الكاميرات تم تطويرها وبقي هناك إضاءة أسهل، ولكن السينما لها سحرها لحد الآن لأنك مضطر تعمل كل حاجة في ساعتين، ولو غلطت في فريم أنت عارف أن كل العين متركبة عليك عكس الدراما بيكون كل يوم في حلقة وممكن تتلاشي الغلطة، والديكور السينمائي اضغط في التفكير على مهندس الديكور".

أحمد فايز تخرج فى المعهد العالي للسينما قسم هندسة المناظر - عام 2007، من أبرز أعماله فيلم "علي معزة وإبراهيم"، وفيلم "ورد مسموم"، وفيلم موسى، وفيلم 122، وفيلم كازابلانكا، ومسلسل الحشاشين، وجودر، ومسلسل مجنونة بيك، ومسلسل الاختيار، وكلبش، ومسلسل ستات بيت المعادي.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج.