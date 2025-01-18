هكذا نعى النجوم والد ياسمين عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 05:53 مساءً - حرَص عددٌ من النجوم والمشاهير على نعي والد الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل؛ إذ أعلنت "ياسمين" عن هذا الخبر المحزن عبْر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"؛ حيث كتبت قائلة: "تُوفي إلى رحمة الله أبويا.البقاء لله".

المشاهير ينعون والد ياسمين عبدالعزيز بجُمل وعبارات مؤثرة

وقد تفاعل عددٌ كبير من النجوم مع منشور ياسمين عبد العزيز، بمجموعة كبيرة من التعليقات، من بينهم: النجم تامر حسني الذي تضامن مع ياسمين في حزنها؛ قائلاً: "الله يرحمه ويحسن إليه، ربنا يصبر قلبك يا ياسمين. راح عند اللي أحن من الدنيا كلها عليه. نسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة".

وعلى غرار "تامر"، حرص أيضاً عددٌ من المشاهير على نعي والد الفنانة ياسمين عبد العزيز، من بينهم: الفنانة نادية الجندي التي علّقت قائلة: "البقاء لله حبيبتي، ربنا يرحمه يا رب ويصبرك". والفنانة حنان مطاوع علّقت هي الأخرى قائلة: "البقاء لله حبيبتي، ربنا يرحمه ويصبّر قلبك".

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ومن بين المشاهير الذين حرَصوا على تقديم واجب العزاء عبْر حساباتهم الرسمية على "إنستغرام"، الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين؛ طالباً من الله عز وجل أن يتغمده برحمته. وجاء منشوره كالتالي: "بكل الحزن والأسى، أتقدّم بخالص التعازي والمواساة إلى الصديقة العزيزة الفنانة ياسمين عبدالعزيز في وفاة والدها الكريم، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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الفنان خالد سليم هو الآخر قدّم واجب العزاء للفنانة ياسمين عبد العزيز في وفاة والدها؛ مطالباً متابعيه بالدعاء له؛ إذ نشر بورتريه اكتسى باللون الأبيض والأسود متضمناً صورة لـ ياسمين ووالدها وهو في مرحلة شبابه؛ معلقاً: "إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تُوفي إلى رحمة الله تعالى والد الفنانة والصديقة الغالية ياسمين عبدالعزيز" وتابع: "أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

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ياسمين عبدالعزيز تشارك في موسم دراما رمضان 2025

يُذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز لاتزال تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي تخوض به موسم دراما رمضان المنتظَر، والذي تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، ويضم عدداً من النجوم، وهم: كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا.



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