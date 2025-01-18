والد الغالية.. أحمد العوضى ينعي والد ياسمين عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 05:53 مساءً - حرص الفنان أحمد العوضي، على نعي والد زوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، من خلال منشور كتبه عبر صفحته الرسمية على " فيسبوك" إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ الغالي (محمد عبد العزيز) والد الغالية ياسمين عبد العزيز.. أتقدم بالتعازي ونسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وكانت ياسمين عبدالعزيز، أعلنت منذ قليل، عن وفاة والدها محمد عبدالعزيز عبر حسابها على إنستجرام: "توفي إلى رحمة الله أبويا.. البقاء لله".



يذكر أنه في منتصف شهر يناير 2024، أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز خبر انفصالها عن أحمد العوضي عبر رسالة قصيرة كتبها كل منهما عبر حساباتهما على "إنستغرام"، تمنى فيها التوفيق للآخر.

وأثار طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي جدلاً إعلامياً واسعاً، امتد لأشهر وسط دعوات من المحيطين بهما لعودتهما مجددا.

تواجد الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في موسم دراما رمضان 2025

على جانب آخر يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مشاهده في مسلسل " فهد البطل" الذي يخوض به موسم دراما رمضان المقبل.

وينتمي مسلسل أحمد العوضي إلى تيمة الأعمال الشعبية حيث يجسد شخصية شاب من محافظة المنيا بصعيد مصر ترك قريته وسافر إلى القاهرة واستقر فيها، إلا أن ماضيه في الصعيد سيظل يطارده خلال الأحداث.

"فهد البطل" من تأليف محمود حمدان الذي تعاون مع أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" موسم رمضان الماضي 2024. في حين يتولى الإخراج المخرج محمد عبد السلام، ويشارك في البطولة كل من: أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين.

وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل "فهد البطل" كان يحمل منذ بداية الإعلان عنه اسم "الملك"، ولكن تم تغييره بسبب وجود أكثر من عمل آخر يحمل الاسم نفسه.

كما تتواجد أيضاً ياسمين عبد العزيز في موسم رمضان بمسلسل " وتقابل حبيب" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، ويضم عدداً من النجوم، وهم: كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا.

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