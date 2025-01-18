Joy Awards 2025 الحفل الأضخم شاهدوا كواليس تجهيز المسرح

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 05:53 مساءً - ساعاتٌ قليلة، تفصلنا عن انطلاق حفل توزيع جوائز joy awards 2025، في نسخته الخامسة، والذي يُقام ضمن فاعليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور نجوم وصُنّاع الترفيه من العالم كله.

تجهيزات عملاقة

كشفت الصفحة الرسمية لـ joy awards 2025، على "إنستغرام"، كواليس تجهيز المسرح الذي سيقف عليه المُكرمين والفائزين، إذ أظهرت مقاطع الفيديو حجم الجهود الضخمة والمبذولة على مدار الشهور الماضية، بشأن تجهيز المكان، وخروجه بمستوى عالٍ من الاحترافية والاختلاف، بما يليق مع قيمة ومكانة هذا الحدث الترفيهي الضخم، إذ شارك فيه المئات من العناصر البشرية.

ومن المُقرر عرض فعاليات حفل توزيع جوائز صُناع الترفيه Joy awards 2025 بشكل مباشر على قناة "MBC"، كما سيتم عرض الحفل أيضًا مباشرة عبر منصة "شاهد"، وعددًا من القنوات على "Youtube" مثل قناة "موسم الرياض"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

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تكريم عددًا من المُطربين بـ Joy awards

يشهد حفل توزيع جوائز صُناع الترفيه Joy awards 2025 تكريم عدد كبير من الفنانين بمُختلف المجالات الفنية ومن أبرزها الغناء، ويتنافس على جائزة أفضل مُطربة عربية كل من إليسا، أنغام، أصالة نصري، شيرين عبد الوهاب.

فيما يتنافس على جائزة أفضل مُطرب عربي كل من الشامي، سيلاوي، عايض، تامر عاشور، كما يشهد الحفل أيضاً اختيار أفضل أغنية والتي تتنافس عليها أغاني "لماح" لـ عايض، "وين" لـ الشامي، "الجو" لـ ماجد المهندس، "هيجيلي موجوع" لـ تامر عاشور.



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السينما العربية حاضرة في حفل Joy awards 2025

كما تشهد السينما العربية حضوراً قوياً بـ حفل توزيع جوائز صُناع الترفيه Joy awards 2025 وذلك من خلال المنافسة على عدد من الجوائز وهي جائزة أفضل فيلم والتي تتنافس عليها أفلام "إنذار جرس، رحلة 404، شباب البومب، ولاد رزق 3: القاضية".

كما يتنافس على جائزة أفضل ممثل في فيلم كل من "أحمد عز – ولاد رزق3: القاضية، صهيب قدس – أحلام العصر، فيصل العيسى – شباب البومب، هشام ماجد – إكس مراتي".

كما يتنافس أيضاً عدد من الفنانات على جائزة أفضل ممثلة في فيلم وهُن: "خيرية أبو لبن – جرس إنذار، نور الغندور – شهر زي العسل، هنا الزاهد – فاصل من اللحظات اللذيذة، ياسمين صبري – أبو نسب".

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