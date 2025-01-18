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محمد سعد: بعد نجاح الدشاش بقى عندى مسئولية كبيرة وما بنمش

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  • محمد سعد: بعد نجاح الدشاش بقى عندى مسئولية كبيرة وما بنمش 1/14
  • محمد سعد: بعد نجاح الدشاش بقى عندى مسئولية كبيرة وما بنمش 2/14
  • محمد سعد: بعد نجاح الدشاش بقى عندى مسئولية كبيرة وما بنمش 3/14
  • محمد سعد: بعد نجاح الدشاش بقى عندى مسئولية كبيرة وما بنمش 4/14
  • محمد سعد: بعد نجاح الدشاش بقى عندى مسئولية كبيرة وما بنمش 5/14
  • محمد سعد: بعد نجاح الدشاش بقى عندى مسئولية كبيرة وما بنمش 6/14
  • محمد سعد: بعد نجاح الدشاش بقى عندى مسئولية كبيرة وما بنمش 7/14
  • محمد سعد: بعد نجاح الدشاش بقى عندى مسئولية كبيرة وما بنمش 8/14
  • محمد سعد: بعد نجاح الدشاش بقى عندى مسئولية كبيرة وما بنمش 9/14
  • محمد سعد: بعد نجاح الدشاش بقى عندى مسئولية كبيرة وما بنمش 10/14
  • محمد سعد: بعد نجاح الدشاش بقى عندى مسئولية كبيرة وما بنمش 11/14
  • محمد سعد: بعد نجاح الدشاش بقى عندى مسئولية كبيرة وما بنمش 12/14
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  • محمد سعد: بعد نجاح الدشاش بقى عندى مسئولية كبيرة وما بنمش 14/14

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القاهرة - سامية سيد - كتبت شيماء منصور

السبت، 18 يناير 2025 01:00 م

قال النجم محمد سعد خلال ندوته بتليفزيون الخليج 365: بعد نجاح فيلم الدشاش أصبح لدي مسئولية كبيرة تجاه جمهوري بسبب ثقتهم في، هذه المسئولية ستجعلني لا أنام إلا بعدما أجد عملا مناسبا، وأعتقد أن بعد الفيلم سيكون الاختيار أسهل خاصة بعدما علم السادة المؤلفين قدرتي على لعب أكثر من نمط، ونوعية الأعمال الجادة موجودة بكثرة لكن الكوميدي كان الاختيار فيه صعب.

وعن مشروعه مع الراحل وحيد حامد والنجم يحيي الفخراني فيلم الصحبة الحلوة قال: كانت تجربة ممتعة جدا وكنت أتمني أن تكتمل ولكن سبحان الله هو ترتيب لأن الشخصية كانت شخص في النيابة وكانت بعد فيلم الكنز فكانت ستكون  قريبة من شخصية بشر التي قدمتها في الكنز، ولم يكتمل المشروع.

محمد سعد يجدد تعاونه فى "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذى عرض فى عام 2016.

فيلم الدشاش يعيد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.

الفنان محمد سعد (1)
الفنان محمد سعد (1)

 

الفنان محمد سعد (3)
الفنان محمد سعد

 

الفنان محمد سعد (5)
 محمد سعد 

 

الفنان محمد سعد (6)
 محمد سعد فى الخليج 365

 

جانب من ندوة فيلم الدشاش
جانب من ندوة فيلم الدشاش

 

سعد (2)
سعد 

 

سعد
سعد أثناء حواره فى الخليج 365

 

علا الشافعي تدير ندوة فيلم الدشاش
علا الشافعي تدير ندوة فيلم الدشاش

 

محمد سعد في ندوة الخليج 365 (1)
محمد سعد في ندوة الخليج 365 

 

محمد سعد في ندوة الخليج 365 (2)
محمد سعد أثناء ندوة الخليج 365 

 


 

 

محمد سعد مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن
محمد سعد مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن

 

محمد سعد مع علا الشافعي رئيس التحرير
محمد سعد مع علا الشافعي رئيس التحرير

 

محمد سعد
محمد سعد

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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