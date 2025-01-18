شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد: بعد نجاح الدشاش بقى عندى مسئولية كبيرة وما بنمش والان مع تفاصيل الخبر

قال النجم محمد سعد خلال ندوته بتليفزيون الخليج 365: بعد نجاح فيلم الدشاش أصبح لدي مسئولية كبيرة تجاه جمهوري بسبب ثقتهم في، هذه المسئولية ستجعلني لا أنام إلا بعدما أجد عملا مناسبا، وأعتقد أن بعد الفيلم سيكون الاختيار أسهل خاصة بعدما علم السادة المؤلفين قدرتي على لعب أكثر من نمط، ونوعية الأعمال الجادة موجودة بكثرة لكن الكوميدي كان الاختيار فيه صعب.

وعن مشروعه مع الراحل وحيد حامد والنجم يحيي الفخراني فيلم الصحبة الحلوة قال: كانت تجربة ممتعة جدا وكنت أتمني أن تكتمل ولكن سبحان الله هو ترتيب لأن الشخصية كانت شخص في النيابة وكانت بعد فيلم الكنز فكانت ستكون قريبة من شخصية بشر التي قدمتها في الكنز، ولم يكتمل المشروع.

محمد سعد يجدد تعاونه فى "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذى عرض فى عام 2016.

فيلم الدشاش يعيد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.



الفنان محمد سعد (1)



الفنان محمد سعد



محمد سعد



محمد سعد فى الخليج 365



جانب من ندوة فيلم الدشاش



سعد



سعد أثناء حواره فى الخليج 365



علا الشافعي تدير ندوة فيلم الدشاش



محمد سعد في ندوة الخليج 365



محمد سعد أثناء ندوة الخليج 365







محمد سعد مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن



محمد سعد مع علا الشافعي رئيس التحرير