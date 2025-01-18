بيلي إيليش وليدي غاغا في حفل لدعم ضحايا الحرائق!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضمت النجمات بيلي إيليش، ليدي غاغا وكيتي بيري وغيرهن إلى القائمة لإحياء الحفل الخيري “FireAid” الذي سيُقام في 30 كانون الثاني لدعم ضحايا حرائق الغابات المستمرة في منطقة لوس أنجلوس، وفق ما نقل موقع “بيلبورد” الالكتروني.

وفي التفاصيل، سيشارك في الحفل الخيري النجوم جيلي رول، غوين ستيفاني، تيت ماكراي، رود ستيوارت، ستينغ وستيفي نيكس، فرقة ريد هوت تشيلي بيبرز وديف ماثيوز وجون ماير بالإضافة إلى العديد من الفنانين والفرق الموسيقية الأخرى.

وسيبدأ الحدث عند الساعة 6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ كما أن التذاكر ستُطرح للبيع في 22 كانون الثاني، وسيتم توزيع عائدات الحفل لإعادة بناء البنية التحتية في لوس أنجلوس ودعم الأسر النازحة ومنع الكوارث الناجمة عن الحرائق في المستقبل.